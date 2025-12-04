В Челябинске суд освободил из-под стражи экс-директора парка Гагарина

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения директору Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Жазиту Нургазинову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Вместо следственного изолятора его отправили под домашний арест, подтвердили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Новая мера пресечения избрана на срок до 3 февраля 2026 года. Жазит Нургазинов находился под стражей с начала октября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, директора парка задержали 9 октября сотрудники УФСБ России по Челябинской области по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2023-2024 годах Жазит Нургазинов заключил с компанией договор поставки аттракционов за 86 млн руб. Финансировался контракт из средств субсидии, выделенной органом местного самоуправления для развития и благоустройства территории учреждения на сумму 400 млн руб. При этом господин Нургазинов знал, что сделка не имеет экономической целесообразности, так как часть объектов необходимо было демонтировать для реализации другого договора. Кроме того, часть приобретенного имущества продавалась по завышенной цене и имела значительный износ.

Виталина Ярховска