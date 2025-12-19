Федорищев рассказал об отражении атаки ВСУ на предприятия Самарской области

Предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти стали целью вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, удары беспилотников удалось отразить. О каких объектах в регионе идет речь, он не уточнял.

Пострадавших при атаке нет, заверил господин Федорищев. На местах падения обломков сбитых БПЛА работают оперативные службы. На территории Самарской области, добавил губернатор, действует режим «Ковер».

Вячеслав Федорищев напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео с беспилотниками и последствиями их ударов. Он призвал местных жителей при обнаружении обломков дрона сразу обращаться в правоохранительные органы.

Всего ночью 19 декабря, по данным Минобороны, над Россией были сбиты 94 беспилотника. Из них шесть — над Самарской областью.