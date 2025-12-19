Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура взяла на контроль отключение электричества в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону и области прокуратура взяла на контроль восстановление прав граждан, оставшихся без энергоснабжения в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», над территорией Ростовской области прошедшей ночью уничтожили 36 украинских беспилотников. Воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах. В результате Октябрьский и Советский районы Ростова-на-Дону остались без отопления, света и водоснабжения.

Константин Соловьев

