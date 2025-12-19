Октябрьский и Советский районы Ростова-на-Дону остались без отопления и света

В Ростове-на-Дону из-за обрыва высоковольтной линии электропередач без электричества, отопления и водоснабжения осталась часть Советского и Октябрьского районов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По информации властей, коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации приступили к восстановлению подачи ресурсов. Как ранее писал «Ъ-Ростов», водоснабжение ограничено в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, на улице Содружества от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода подается в микрорайон Левенцовский.

В Пролетарском районе, на проспекте Шолохова, в результате атаки БПЛА загорелась хозяйственная постройка — возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м.

Константин Соловьев