Напавший с ножом убил троих в жилом комплексе на юге Китае

Три человека погибли и один пострадал в результате нападения с ножом в одном из жилых комплексов в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию. Раненый доставлен в больницу.

По данным китайского ведомства, около семи утра (2:00 мск) 19 декабря в ЖК уезда Синьчэн округа Лайбинь на юге Китая произошло нападение на жильцов дома с ножом.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, мотив его действий неизвестен. Расследование по делу продолжается.