Китай в конце года откроет самый длинный в мире тоннель на скоростной автостраде

Самый длинный тоннель на скоростном шоссе «Тяньшань Шэнли» (в переводе с кит. — «Тяньшаньская победа») будет открыт для движения транспорта до конца декабря, сообщает «Синьхуа». Он позволит сократить время проезда через средний участок Тяньшаньских гор с нескольких часов до примерно 20 минут.

Маршрут протяженностью 22,13 км соединит южную и северную части Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). По словам регионального департамента транспорта Го Шэна, новая скоростная автомагистраль Урумчи—Юйли, которая пройдет через горы по этому тоннелю, устранит транспортные проблемы, долгое время мешавшие cкоординированному развитию северных и южных районов Синьцзяна.

Время в пути от административного центра СУАР Урумчи, расположенного к северу от гор Тяньшань, до города Корла, который находится к югу от этой горной системы, сократится с семи до трех часов, благодаря туннелю.

Самым длинным автотоннелем в мире официально признан Лердальский тоннель в Норвегии протяженностью 24,51 км. Он соединяет города Лердаль и Аурланд. Однако автодорога, на которой он был открыт в 2000 году, не относится к скоростным.

Эрнест Филипповский