Свердловского оператора «Мотив» добавили в «белый список» Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России расширило список сайтов и ресурсов, которые должны работать при отключениях мобильного интернета. В «белый список» попал оператор связи «Мотив» из Свердловской области, следует из информации ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В обновленный список также вошли сайты МВД и МЧС, авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», компании «Россети», сервиса по поиску работы и персонала HH.ru, ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным», сайты ресторанов «Вкусно и точка», магазинов «Ашан», «Петрович» и Metro, сайты 20 СМИ, Московской биржи, Совфеда и другие.

Регионы могут заявить местные ресурсы для добавления в «белый список». В частности, власти Тюменской области просили Минцифры добавить в перечень сайты скорой помощи, общественного транспорта, открыть доступ к областным сайтам во время ограничений.

Ирина Пичурина