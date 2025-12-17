Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на сумму свыше $900 млрд

Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект оборонного бюджета страны на сумму $901 млрд. Инициативу поддержали 77 голосами против 20, при сильной поддержке обеих партий, сообщил Reuters. Теперь законопроект передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

В 2025 финансовом году военный бюджет США составил $884 млрд. Американский президент просил Конгресс выделить на военные расходы $892,6 млрд на 2026 год. Сенат изначально предложил увеличить их до $925 млрд, Палата представителей лоббировала такую же сумму, как в предложении господина Трампа.

Закон о национальной обороне на 2026 финансовый год (NDAA) предусматривает несколько положений, направленных на повышение безопасности в Европе. В него также включен пункт о предоставлении $800 млн Украине — по $400 млн в каждом из следующих двух лет. Он также предусматривает выделение $175 млн на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме этого, закон подразумевает повышение зарплат военнослужащим на 4%, ограничение инвестиций США в Китай, а также отмену санкций в отношении Сирии. Инициатива также включает сокращение численности американских войск в Европе до 76 тыс. человек.

