Axios: TikTok заключил сделку о продаже своего американского подразделения

TikTok заключил соглашение о продаже своего американского подразделения совместному предприятию (СП), контролируемому группой американских инвесторов, сообщает Axios со ссылкой на служебную записку. Сделка должна быть официально закрыта 22 января.

Пакет акций американской компании TikTok будет распределен следующим образом: 45% перейдет к СП, созданному Oracle, Silver Lake и фондом MGX из Абу-Даби. Почти треть останется у аффилированных лиц нынешних инвесторов материнской компании ByteDance, а около 20% сохранит сама ByteDance.

О принципах сделки Китай и США договорились в сентябре. С 2020 года американские власти требовали от ByteDance продажи подразделения, а в 2024 году Конгресс принял закон, угрожающий приложению запретом в случае невыполнения этого требования. После того как Верховный суд в январе поддержал закон, администрация американского президента Дональда Трампа вела переговоры, чтобы добиться продажи.