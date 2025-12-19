ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» прошли подготовку на спецбазах за границей

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли пройти спецподготовку на террористических базах на территории Турции и Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника судебного процесса.

«Предположительно, все исполнители теракта в "Крокусе" прошли хорошую спецподготовку на террористических базах... Так, допрошенный накануне в суде Шамсидин Фаридуни профессионально стреляет из автомата»,— заявил собеседник агентства.

Он утверждает, что Фаридуни предположительно должен был отправиться с турецкой базы в афганскую провинцию Хорасан для вступления в ИГ (признано в РФ террористической организацией и запрещено), но из-за закрытого горного перевала ему предложили «показать, на что он способен», и отправили его на подготовку к теракту в Москве.

Согласно показаниям, Фаридуни занимался организацией: встречал и собирал других участников группы, проводил разведку в «Крокусе», приобрел автомобиль и участвовал в получении оружия. На суде он подтвердил, что организаторы обещали исполнителям 1 млн руб., и после атаки группа направилась в сторону Украины для получения оплаты. Обвиняемые отрицают факт прохождения спецподготовки.