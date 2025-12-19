Минздрав выступил против легализации онлайн-продаж алкоголя

Минздрав России высказался против легализации дистанционной торговли алкоголем, указав, что такая мера противоречит госполитике по снижению потребления спиртного и целям стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Об этом говорится в ответе министерства на обращение АНО «Цифровой мир» и Национального родительского комитета, с которым ознакомился “Ъ”.

В ведомстве подчеркивают, что запрет онлайн-продаж алкоголя направлен на защиту здоровья граждан всех возрастов и эффективно снижает доступность такой продукции, а также связанные с ее потреблением медицинские и социальные риски, включая смертность, травматизм и преступность. При этом эксперимент по дистанционной продаже российского вина на маркетплейсах планируется провести во втором–третьем квартале 2026 года.

Представители алкогольной отрасли считают, что онлайн-торговля не приведет к резкому росту потребления. По их мнению, современные цифровые инструменты, включая биометрию, позволяют надежно контролировать возраст покупателей, а сам эксперимент может стать дополнительным каналом сбыта для малых виноделен и редкой продукции.

В то же время в АНО «Цифровой мир» опасаются, что легализация онлайн-продаж усложнит борьбу с нелегальными интернет-площадками, маскирующимися под легальные сервисы. Организация уже обратилась к профильному комитету Госдумы, указав на рост числа сайтов, торгующих алкоголем в обход закона.

