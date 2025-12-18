Власти обсуждают программу финансового оздоровления РЖД

В правительстве обсуждается масштабная программа улучшения финансового положения ОАО РЖД, предусматривающая реструктуризацию долга, сокращение расходов и продажу активов. Совокупный объем возможных мер поддержки в ноябре оценивался до 1,3 трлн руб., однако единой позиции по ним пока нет, сообщили источники “Ъ”.

Среди ключевых предложений — реструктуризация кредитов системно значимыми банками с понижением процентной ставки, а также временная конвертация части долга в акции РЖД с последующим обратным выкупом при гарантии Минфина. Параллельно рассматривается оптимизация операционных расходов не менее чем на 73,6 млрд руб., включая сокращение управленческих затрат и ограниченную индексацию зарплат.

Для привлечения средств РЖД может продать около 350 тыс. кв. м площадей в Moscow Towers в «Москва-Сити», а также рассмотреть приватизацию Федеральной грузовой компании. Дополнительно обсуждается возможность бюджетной поддержки, перераспределения акцизов на дизельное топливо и переноса сроков индексации тарифов.

Окончательные параметры программы пока не согласованы: Минфин выступает против прямых субсидий, а часть вице-премьеров не поддерживает перераспределение средств дорожного фонда. Обсуждение мер продолжается, инвестпрограмму РЖД на 2026 год предлагается сократить по сравнению с текущим годом.

