Бездомные собаки попали в правовую клетку

Четвертый апелляционный суд признал часть правил организации деятельности приютов для безнадзорных животных в Ульяновской области недействительной, согласившись с требованиями зоозащитников. Одновременно Ульяновский областной суд по другому иску зоозащитников отказал региональному агентству ветеринарии в удовлетворении апелляции и признал незаконным бездействие агентства, выразившееся в непринятии порядка взаимодействия с приютами для животных. Зоозащитники отмечают, что фактически Четвертый апелляционный суд подтвердил наличие правовой неопределенности в нормативно-правовых актах региона, но не разрешил все проблемы, в связи с чем намерены обжаловать решение в кассационной инстанции. В агентстве ветеринарии готовы исполнить решения судов, но изучают возможность обжалования в кассационной инстанции.

Четвертый апелляционный суд опубликовал мотивировочную часть решения по апелляционной жалобе Агентства ветеринарии Ульяновской области на решение Ульяновского областного суда по иску зоозащитницы Наталии Лазаревой, частично признавшего недействующими правила организации деятельности приютов, утвержденные постановлением правительства Ульяновской области.

Апелляционный суд отменил решение облсуда в части признания требований зоозащитницы и принял новое решение, снова удовлетворив часть требований Наталии Лазаревой, но уже с другими формулировками.

Как ранее сообщал «Ъ», иск зоозащитницы был подан в Ульяновский областной суд еще в феврале этого года. В иске отмечалось, что в региональных правилах организации деятельности приютов не прописаны нормы, которые есть в федеральном законодательстве и других актах: нет требований о своевременном оказании ветпомощи, о сроках содержания в приютах безнадзорных животных, которые вследствие болезни или агрессивности не могут быть возвращены на прежние места обитания (их по федеральным требованиям положено содержать до излечения или пожизненно). Также, отмечается в иске, в правилах нет положений о профилактических ветеринарных мероприятиях, отсутствует определенность по вакцинации животных: эти обязанности «не передаются приютам и не финансируются», при этом в «правилах» указывается, что частные приюты обязаны проводить вакцинацию. В иске отмечалось, что неопределенность приводит к тому, что приюты действуют произвольно, «либо не вакцинируют животных, либо делают это с нарушениями инструкций», «произвольно обращаются с животными, которых нельзя возвращать на прежние места их обитания» — их могут либо выпустить больными, что «жестоко и недопустимо», либо могут подвергнуть эвтаназии.

Пока шло судебное разбирательство, агентство ветеринарии внесло изменение в правила, удовлетворив одно из требований — включив в правила необходимость пожизненного содержания нежизнеспособных или агрессивных животных до их естественной смерти в приюте. Облсуд частично удовлетворил требования истца, признав недействующими правила в части отсутствия в них положений об оказании ветпомощи, пожизненного содержания животных, отсутствия требований по профилактическим ветмероприятиям, а также отсутствия правовой определенности во взаимоотношениях приютов и агентства ветеринарии при вакцинации животных от бешенства и других опасных заболеваний.

Агентство ветеринарии просило Четвертый апелляционный суд отменить решение облсуда и отказать истцу в полном объеме, заявляя, что все делается в соответствии с федеральным законодательством. Той же позиции придерживалась и прокуратура Ульяновской области. Тем не менее, нижегородский суд, частично отменив решение облсуда в части удовлетворения требований истца, в итоге принял свое решение, удовлетворив часть требований, но с измененными формулировками. Он признал правила недействующими в той мере, что в них не предусмотрено оказание животным ветпомощи в соответствии с законодательством РФ, не предусмотрено проведение «иных профилактических мероприятий» (это может быть дезинсекция, дегельмитизация и т.д.), а также признал наличие правовой неопределенности в требованиях о пожизненном содержании животных. В остальных требованиях отказал.

В то же время в мотивировочной части нижегородский суд указал на «наличие пробела в правовом регулировании взаимодействия между приютами для животных и различными уровнями публичной власти в Ульяновской области, в том числе по вопросу вакцинации животных». Кроме того, суд также отметил, что федеральное законодательство не содержит требований по взаимоотношениям приютов с агентством ветеринарии в части вакцинации, поскольку вакцинация отнесена к обязательной в деятельности этих приютов, в связи с чем суд и отказал в удовлетворении требований по исключению неопределенности в этих отношениях.

Стоит отметить, что неопределенность в требованиях агентства ветеринарии в части вакцинации уже давно беспокоит и зоозащитников, и организаторов приютов, и представителей профильной рабочей группы Общественной палаты Ульяновской области. С одной стороны, агентство настаивает на обязанности вакцинации со стороны приютов, с другой, утверждает, что вакцинацию от бешенства нужно проводить только силами структурного подразделения агентства.

Наталия Лазарева удовлетворена тем, что в апелляции часть ее требований устояла, однако заявила «Ъ», что будет готовить кассационную жалобу, продолжая настаивать на исключении неопределенности в части вакцинации животных.

Между тем по времени и теме с упомянутым делом совпало состоявшееся во вторник рассмотрение апелляционной жалобы ветагентства по другому делу — решению Заволжского суда Ульяновска по иску Наталии Лазаревой. Как ранее сообщал «Ъ», Заволжский районный суд удовлетворил иск зоозащитницы, признав незаконным бездействие ветагентства в части организации вакцинации. Суд указал, что «в цену контрактов не включены услуги по вакцинации», «денежные средства на вакцинацию приютам не выделяются, в то время как, согласно правилам (по постановлению № 154-П), «владельцы приютов обязаны проводить вакцинацию», и «вопрос о порядке вакцинации не урегулирован». Областной суд согласился с выводами районного суда и оставил его решение без изменений.

Зооволонтер, руководитель регионального волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев считает, что Четвертый апелляционный суд в мотивировочной части решения однозначно пояснил, что требования, изложенные в федеральном законе №498 об ответственном отношении к животным, «исчерпывающие», «вакцинация в нем возложена на приюты, а это значит, что никто другой ее проводить не может, она должна быть комплексной и оплачиваться по контракту». «Мне друзья и коллеги давно предлагают всерьез заняться работой по обращению с животными с организацией приюта, но я отказываюсь, потому что это невозможно, пока в регионе существует такой беспорядок с нормативно-правовыми актами»,— сказал Артем Зайцев, полагая, что суды над агентством ветеринарии еще продолжатся, и он также намерен принять в них участие. Накануне он направил на прямую линию президента РФ Владимира Путина обращение, в котором отметил, что «существующее в регионе правовое регулирование свидетельствует о том, что избранный органами власти Ульяновской области порядок регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев не соответствует смыслу и духу закона №498-ФЗ».

Глава Агентства ветеринарии Ульяновской области Нина Пелевина в беседе с «Ъ» отказалась подробно комментировать, почему ее ведомство не согласно с требованиями зоозащитников, но отметила, что вступившие теперь в силу решения судов будут исполнены. В то же время она не исключает вероятность обжалования их в кассационной инстанции, заметив, что «выводы судов будут изучены юротделом агентства», а решение о возможной кассации «будет приниматься совместно с правительством Ульяновской области».

Сергей Титов, Ульяновск