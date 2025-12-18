Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после исполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Пара набрала 79,03 балла.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42). Третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (70,81).

С произвольной программой спортивные пары выступят в субботу. Турнир завершится 21 декабря.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются действующими чемпионами страны. Фигуристы выигрывали чемпионат мира (2021) и Европы (2022), а также становились бронзовыми призерами Олимпийских игр (2022).

Таисия Орлова

