Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после исполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Пара набрала 79,03 балла.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42). Третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (70,81).
С произвольной программой спортивные пары выступят в субботу. Турнир завершится 21 декабря.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются действующими чемпионами страны. Фигуристы выигрывали чемпионат мира (2021) и Европы (2022), а также становились бронзовыми призерами Олимпийских игр (2022).