Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после исполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Пара набрала 79,03 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42). Третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (70,81).

С произвольной программой спортивные пары выступят в субботу. Турнир завершится 21 декабря.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются действующими чемпионами страны. Фигуристы выигрывали чемпионат мира (2021) и Европы (2022), а также становились бронзовыми призерами Олимпийских игр (2022).

Таисия Орлова