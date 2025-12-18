Бывшего воронежского вице-премьера предложили на пост главы кабмина

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение областного парламента кандидатуру бывшего первого заместителя председателя правительства Воронежской области Виталия Шабалатова для согласования на должность председателя правительства, узнал «Ъ».

Кандидат в настоящее время исполняет обязанности заместителя председателя Самарского правительства. Его кандидатура планируется к рассмотрению на ближайшем заседании думы.

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С 1992 по 2010 год работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С 2010 по 2013 год был помощником губернатора Воронежской области (в тот момент им был Алексей Гордеев), с 2013 по 2016 год — руководителем управления делами региона. В 2016 году занял должность областного вице-премьера, а в 2018-м — совмещенный пост заместителя губернатора — первого зампреда облправительства. В 2023 году господин Шабалатов стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с 2024 года был советником главы Санкт-Петербурга.