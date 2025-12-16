Бывший воронежский вице-премьер возглавит правительство Самарской области

В ближайшее время должна состояться ранее запланированная отставка правительства Самарской области. После этого региональный кабинет министров возглавит бывший первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов, сообщает «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пост председателя областного правительства покидает Михаил Смирнов. Его также собираются исключить из президиума политсовета самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Об отставке правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев рассказал на оперативном совещании 15 декабря. По его словам, кандидатура нового председателя будет внесена в Самарскую областную думу в регламентированный срок, чтобы вопрос был рассмотрен на заседании 23 декабря.

Господина Шабалатова назначили зампредом правительства Самарской области в июле 2025 года. Ему доверили курировать вопросы дорожного хозяйства и транспортного обслуживания. В октябре Виталий Шабалатов подвергся критике со стороны Вячеслава Федорищева за отсутствие галстука на оперативном совещании облправительства.

Виталий Шабалатов родился в 1974 году в Калаче Воронежской области. В 1996 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С 1992 по 2010 год работал юрисконсультом, адвокатом и заместителем председателя президиума в Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов. С 2010 по 2013 год — помощник губернатора Алексея Гордеева, с 2013 по 2016 год — руководитель управления делами Воронежской области. В 2016 году занял должность областного вице-премьера, а в 2018-м — совмещенный пост заместителя губернатора — первого зампреда облправительства. В 2023 году Виталий Шабалатов стал советником директора Федеральной службы судебных приставов, а с 2024 года был советником главы Санкт-Петербурга.

Денис Данилов