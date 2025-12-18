Подрыв поездов у Северомуйского тоннеля совершили с помощью магнитных мин

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, признанного агентом украинских спецслужб и осужденного за диверсии на Байкало-Амурской магистрали. Второй Восточный окружной военный суд 18 декабря признал его виновным в терроризме и ряде других тяжких преступлений и назначил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, первые пять лет — в тюрьме.

Следствие установило, что осенью 2023 года Еремеев через мессенджеры вышел на связь с куратором, представившимся как Алекс и заявившим, что он действует «в интересах Украины». За вознаграждение исполнителю предложили подорвать объекты транспортной инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги. Цель акций заключалась в срыве поставок топлива, нарушении работы РЖД и создании паники.

Из Белоруссии в Россию Еремеев доставил 11 самодельных магнитных мин и два пульта дистанционного подрыва. 29 ноября 2023 года он заминировал цистерны с дизельным топливом у Северомуйского тоннеля БАМа в Забайкалье. Подрыв был подтвержден условным сообщением куратора: «Мне нужен “Тойота Прадо”».

В результате взрывов были уничтожены четыре цистерны и 182 тонны топлива, повреждена еще одна цистерна и сам тоннель. Прямой ущерб превысил 102 млн руб., движение поездов задерживалось до 50 часов. Опасность угрожала членам поездных бригад, которые успели эвакуироваться из задымленного тоннеля.

Еремеева задержали 7 декабря 2023 года в Омске при возвращении в Белоруссию. Он полностью признал вину. По данным Генпрокуратуры, розыск его возможных сообщников продолжается.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «БАМ атаковали "липучками"».