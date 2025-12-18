БАМ атаковали «липучками»

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела агента украинских спецслужб из Белоруссии Сергея Еремеева, взорвавшего составы с дизельным топливом на БАМе в Забайкалье. Для этого террорист доставил 11 мин-«липучек» в Бурятию из родного Новополоцка и использовал два пульта, автоматически их подорвавшие. Задержали преступника вскоре после получения сообщения от куратора «Мне нужен "Тойота Прадо"», означавшего, что теракт состоялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Петров / ТАСС Фото: Алексей Петров / ТАСС

Второй Восточный окружной военный суд (Чита) 18 декабря по требованию Генпрокуратуры признал гражданина Белоруссии Еремеева виновным в пяти тяжких преступлениях, в том числе в терроризме (ст. 205 УК), назначив ему 22 года строгого режима, из которых первые пять он проведет в тюрьме.

Следователи Главного следственного управления СКР благодаря в том числе показаниям самого Сергея Еремеева установили, что, проживая в Белоруссии, он публично высказывал недовольство действующей властью, поддерживал протестные движения и сам принимал в них активное участие, за что якобы и был уволен из ОАО «Нафтан». На этой почве он познакомился с одним из оппозиционеров, который в 2021 году покинул страну, уехав в Латвию,— дальнейшую связь они поддерживали через мессенджеры. После начала СВО товарищи в основном обсуждали спецоперацию, противниками которой они оба были.

Осенью 2023 года, поинтересовавшись, как часто Еремеев ездит в Россию, товарищ попросил разрешения передать номер его телефона знакомому по имени Алекс «для обсуждения определенного вопроса».

Через несколько дней Алекс вышел на него в Telegram, сообщив, что представляет «интересы Украины».

После этого, в октябре 2023 года, используя Telegram и Signal, Алекс предложил ему помочь украинским военным, совершая взрывы на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе Восточно-Сибирской железной дороги. Акции должны были привести к срыву поставок топлива, работы РЖД, а также вызвать панику и страх среди населения.

За это Алекс обещал $1 тыс., а также оплату понесенных расходов. Еремеев согласился и вскоре отправился из Новополоцка на своем автомобиле Chrysler Voyager в Брестскую область, где по присланным ему куратором координатам нашел тайник с рюкзаком, обмотанным черной пленкой.

Из него уже дома в гараже в Новополоцке будущий террорист достал 12 взрывных устройств, два пульта для их дистанционного подрыва, сотовый телефон и $4 тыс.

В течение двух недель он готовил автомобиль к поездке в Россию, а заодно по инструкциям Алекса учился использовать бомбы. Причем Еремееву казалось, что куратор лишь передавал ему слова мужчины, который находился рядом с ним и говорил очень тихо.

В ходе инструктажа ему уточнили задание — надо было ехать в Бурятию до Северомуйского тоннеля и стараться избегать крупных городов, в том числе Москвы, где действуют усиленные меры безопасности и его машину могут досмотреть.

Взяв с собой 11 бомб (одна использовалась в качестве учебно-тренировочного пособия), 4 телефона и теплую одежду, злоумышленник 7 ноября 2023 года выехал в Россию. В пути он регулярно менял сим-карты и также регулярно получал от куратора деньги на банковскую карту. Уже через 11 дней фигурант добрался до Северобайкальска (Бурятия), откуда отправил Алексу очередное фото на фоне дорожного указателя.

Первую ночь он провел в гостинице «Аврора», а затем арендовал квартиру. В целях конспирации была разработана легенда, согласно которой он приехал, чтобы купить машину. Еремеев посетил автосалон и сделал несколько звонков людям, давшим объявления о продаже машин.

22 ноября, согласовав свои действия с куратором, террорист отправился к Северомуйскому тоннелю, который еще называют бутылочным горлышком БАМа.

В лесу недалеко от проезжей части 199-го километра автомобильной дороги Северобайкальск—Новый Уоян—Таксимо он закопал в снег под деревом рюкзак с бомбами, а сам отправился на станцию Итыкит, что западнее въезда в тоннель. Там были установлены и активированы пульты, которые дублировали работу друг друга. Один был пристроен на ветке дерева, а другой спрятан в трубе.

Вернувшись в Северобайкальск, террорист забрал бомбы, которые решил утеплить, опасаясь, что из-за сильного мороза они могут не сработать. Укутал в утеплитель он и один из пультов, второй провалился в трубу, и Еремеев его достать не смог, а также утеплился сам — была куплена кепка.

29 ноября, предварительно уничтожив коробки, в которых были бомбы, и пленку с рюкзака, он отправился к месту стоянки грузовых поездов, следующих в направлении Северомуйского тоннеля, где установил четыре самодельных взрывных устройства (СВУ) под вагоны-цистерны и активировал их.

По совету Алекса, минировал он цистерны не подряд, а через одну, чтобы в случае возгорания увеличить количество пораженных объектов. После этого у железнодорожного разъезда «Огдында» он установил бомбы еще под три цистерны другого поезда. Таким образом, согласно плану украинских спецслужб, подрыв цистерн в первом должен был блокировать тоннель, а во втором — парализовать работу объездного пути.

Впоследствии Алекс сообщил исполнителю условным смс-сообщением: «Мне нужен "Тойота Прадо"». Это означало, что цели достигнуты — СВУ сработали.

Как выяснили эксперты ФСБ, электронный сигнал с пультов поступал на принимающие устройства мин, установленных на железнодорожном составе. При въезде поезда в зону действия пультов в СВУ включались таймеры приведения их в действие через 15 минут. Отсчет этого времени происходил при разрыве связи между пультом и СВУ.

Сами бомбы оказались самодельными взрывными устройствами типа «прилипающие (магнитные) объектные мины», мощностью около 200 г в тротиловом эквиваленте, обладающие термическим, бризантным, фугасным, осколочным и кумулятивным поражающими факторами. Взрывчатка в них была промышленной, на основе гексогена. При этом экспертам в работе пригодилась мина, которую террорист оставил в своем гараже в Новополоцке.

В результате взрывов были полностью уничтожены четыре цистерны и 182 тонны дизельного топлива, а еще одна получила сильные повреждения. Поврежден был и сам тоннель.

Прямой ущерб собственникам пострадавшего имущества превысил 102 млн руб. Кроме того, возникли многочасовые, до 50 часов, задержки в движении поездов.

Исполнителя теракта задержали 7 декабря того же года на обратном пути в Белоруссию в Омске, где он остановился на отдых. Он полностью признал свою вину, рассказав, как шла подготовка к преступлению.

Давая показания, Еремеев подчеркнул, что, совершая преступление, пытался избежать гибели людей, попросив считать это смягчающим его вину обстоятельством. Однако следствие и надзор пришли к выводу, что о людях исполнитель думал в последнюю очередь, а опасность гибели угрожала четырем членам поездной бригады, которые едва успели эвакуироваться из сильно задымленного тоннеля.

Сообщников осужденного Еремеева ищут, дело в их отношении выделено в отдельное производство и находится на контроле у Генпрокуратуры.

Николай Сергеев