За обязательную регистрацию смартфонов в базе IMEI могут ввести плату

Минцифры РФ прорабатывает возможность взимать плату за обязательную регистрацию ввозимых в Россию мобильных устройств в единой базе IMEI. Об этом сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

«В том числе — на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезенных устройств, а для ввезенных «в серую» плата может составить определенный процент от стоимости устройства», — пояснили в министерстве. Порядок и размеры платежей будут определены постановлением правительства.

По данным источника, с 2028 года в сетях смогут работать только зарегистрированные устройства. «Конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом. С точки зрения абонента эффект — будет нельзя вставить сим-карту в то устройство, IMEI которого не прописан в договоре», — поясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке.

По оценкам экспертов, доля «серого» импорта в премиальном сегменте превышает 50%. «Из устройств стоимостью более 100 тыс. руб. не менее половины — это устройства, ввезенные по карго-схемам», — отмечают в Inventive Retail Group. Мера призвана обелить рынок, но может создать «единую точку отказа», предупреждают аналитики.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На всех экранах страны».