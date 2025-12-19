Штраф по традиции

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий штрафы до 3 млн руб. за дискредитацию российских духовно-нравственных ценностей через публикацию контента в онлайн-кинотеатрах и социальных сетях. Участники рынка называют меру избыточной, так как критерии духовно-нравственных ценностей не установлены, так же как и эксперты, которые будут привлечены к оценке подобного контента.

“Ъ” ознакомился с законопроектом об административной ответственности для онлайн-кинотеатров и социальных сетей за публикацию контента, который дискредитирует российские духовно-нравственные ценности. Поправки к КоАП были внесены в Госдуму группой депутатов во главе с председателем IT-комитета Сергеем Боярским 18 декабря.

Из документа следует, что размер штрафов для владельцев ресурсов, где распространяется информация, составит до 5 тыс. руб.— для граждан, до 100 тыс. руб.— для должностных лиц и до 700 тыс. руб.— для юридических лиц. На владельцев сервисов также будут накладываться санкции за неисполнение своевременных требований по блокировке: до 20 тыс. руб.— для граждан, до 200 тыс. руб.— для должностных лиц и до 1 млн руб.— для юрлиц.

При повторном правонарушении штрафы увеличиваются до 150 тыс. руб.— для граждан, до 400 тыс. руб.— для должностных лиц и до 3 млн руб.— для юридических лиц. При этом, если контент будет удален в течение суток с момента отзыва прокатного удостоверения, административная ответственность наступать не будет.

Инициатива может вступить в силу с 1 марта 2026 года вместе с законом о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. При этом на контент, опубликованный до этой даты или получивший прокатные удостоверения на момент распространения, административная ответственность не будет накладываться.

Закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, вступает в силу с марта 2026 года (см. “Ъ” от 5 декабря). Он затрагивает онлайн-кинотеатры, которым в случае выявления подобных нарушений в размещаемом контенте будет отказано в выдаче прокатного удостоверения для проектов. Решение об отказе или отзыве прокатного удостоверения будет принимать Минкульт. Роскомнадзор, в свою очередь, будет направлять владельцам стримингов требование прекратить распространение релиза, оно должно быть реализовано в течение суток. Пакет поправок к законам «Об информации» и «О господдержке кинематографа» был внесен в Госдуму в декабре 2024 года группой депутатов во главе с первым зампредом IT-комитета Антоном Горелкиным. Поправки расширяют перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения, а также наделяют Минкульт полномочиями вносить изменения в уже выданные, например менять возрастную маркировку.

В отзыве на законопроект вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что правительство РФ поддерживает инициативу при условии ее доработки. Так, например, предлагается не исключать ответственность за распространение контента, опубликованного до 1 марта 2026 года. В «Кинопоиске», Start, «Кион» (входит в холдинг «ON Медиа», ранее — «МТС Медиа»), Wink отказались от комментариев. В «Иви» и Premier не ответили на запрос “Ъ”.

Опрошенные “Ъ” собеседники в крупных онлайн-кинотеатрах называют инициативу избыточной, ведь до сих пор нет четко обозначенных критериев, какой контент содержит духовно-нравственные ценности. «Начинать стоит не со штрафов. Сначала важно определиться с четкими формулировками, критериями и экспертами, кто сможет выносить вердикт по таким тонким темам»,— считает собеседник “Ъ” в крупной студии кинопроизводства. Он также отмечает необходимость выработать общепринятые регуляторами и другими заинтересованными сторонами «правила игры», а потом уже наказывать за их нарушение. «Также закон не может иметь обратной силы — это один из важнейших правовых принципов»,— добавляет он.

