При повторном обстреле Каменки-Днепровской на Запорожье погиб человек

Город Каменка-Днепровская в Запорожской области подвергся очередному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных сил, в результате атаки один местный житель погиб. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов. К сожалению, есть погибший — мужчина 1983 года рождения, который находился в своем доме в момент прилета. Выражаю глубокие соболезнования близким погибшего»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале. Оперативные службы находятся в полной готовности.

Ранее губернатор сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли по области пять целенаправленных атак. Наибольшие разрушения зафиксированы в Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. В последнем населенном пункте под удар попал «Культурно-молодежный центр», где проходила раздача гуманитарной помощи местным жителям. Несколькими днями раньше там же была тяжело ранена 11-летняя девочка, которую отправили на лечение в Крым.

Александр Дремлюгин, Симферополь