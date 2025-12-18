ВСУ ударили по дому культуры в Запорожье в момент раздачи гуманитарной помощи

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Культурно-молодежный центр в Запорожской области в момент раздачи гуманитарной помощи местным жителям.

«В тот момент, когда в помещении муниципального бюджетного учреждения "Культурно-молодежный центр" Каменки-Днепровской производилась выдача гуманитарной помощи гражданскому населению — жителям города, социально незащищенным слоям населения, противник осуществил атаку беспилотниками»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент известно об одном пострадавшем, получившем осколочные ранения. Его состояние стабильное. Также повреждены автомобили и выбиты стекла в здании.

«Они целенаправленно атаковали гуманитарный штаб, прекрасно понимая, что там нет военных объектов, там работают волонтеры, работают люди, которые ежедневно помогают жителям города. Атака на простых жителей. Нахожусь на связи с оперативными службами»,— добавил Евгений Балицкий.

Александр Дремлюгин, Симферополь