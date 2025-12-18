В Туле возбудили дело в отношении пытавшейся повторить «схему Долиной» пенсионерки

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней пенсионерки, которая попыталась применить «схему Долиной» при продаже своей квартиры. Женщина продала однокомнатную квартиру в сентябре 2024 года за 1,6 млн руб. По информации регионального МВД, сделку ей предложили мошенники, и спустя несколько месяцев она обратилась в суд с заявлением о признании договора недействительным, утверждая, что была под влиянием аферистов.

Суд первой инстанции удовлетворил иск продавца, аннулировав договор купли-продажи и обязав пенсионерку вернуть покупателю всю сумму. Однако женщина отказалась возвращать деньги целиком и предложила выплачивать ежемесячно по 3 тыс. руб. со своей пенсии. Покупатель подал заявление в полицию, после чего правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Пенсионерку обязали выписаться из квартиры.

По версии следствия, женщина пыталась вернуть себе жилплощадь, искажая обстоятельства сделки в суде. Следственные органы продолжают проверять, могли ли родственники пенсионерки быть причастны к организации схемы.

«Схема Долиной» связана с резонансным делом певицы Ларисы Долиной, которая в 2024 году продала свою квартиру за 112 млн руб., впоследствии заявив, что сделка была совершена под воздействием мошенников. Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье, отказывая госпоже Долиной в возврате квартиры.