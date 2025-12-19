Спорт и медицина стали лидерами по росту выручки на рынке услуг

Спортивный и медицинский секторы показали максимальный рост выручки на рынке услуг по итогам 2024 года. Данные сервиса Yclients свидетельствуют, что с января по ноябрь выручка спортивных компаний выросла на 31,9% год к году, медицинских центров — на 21,6%.

Самые высокие темпы роста в спорте продемонстрировали теннис и сквош (выручка выросла более чем вдвое), студии растяжки (+62,9%) и школы танцев (+56,9%). В медицине лидерами стали косметология (+26,4%), стоматология (+22%) и психотерапия (+19,9%).

По мнению экспертов, рост в спорте обусловлен модой на ЗОЖ, активностью поколения Z и распространением ежемесячных подписок. «Стало потребительски активно поколение зумеров, паттерны которых включают заботу о собственном здоровье», — отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Олька Киселева. В медицине драйвером стал спрос на профилактику и сервис, а также старение населения.

Прогнозы на будущее умеренные. В фитнесе ожидается замедление темпов роста и консолидация рынка. В медицине, по словам гендиректора Eqiva Дарьи Шубиной, «реальный рост спроса ожидается на уровне 1,3%», но отрасль сохраняет устойчивость даже в условиях снижения общей потребительской активности.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Граждане прикупили здоровья».