Граждане прикупили здоровья

Популяризация здорового образа жизни и соответствующие запросы граждан привели к увеличению трат на спортивные и медицинские услуги. По итогам 11 месяцев совокупная выручка компаний этих профилей уже выросла на 31,9% и 21,6% год к году соответственно. Однако в будущем году рост этих сегментов будет более сдержанным, прогнозируют эксперты.

Спортивный и медицинский секторы по итогам уходящего года стали лидерами на рынке услуг по росту поступлений денежных средств. В январе—ноябре выручка компаний в сфере спорта выросла на 31,9% год к году, в том числе за счет увеличения среднего чека на 11,6%, выручка медицинских центров — на 21,6%, средний чек — на 15%, следует из подсчетов сервиса Yclients. В целом же рынок услуг, по данным компании, вырос на 16,5%, средний чек — на 8,5%.

По прогнозам консалтинговой компании Neo, в этом году выручка юрлиц в области здравоохранения вырастет на 19,4% год к году, до 1,03 трлн руб., спортивных — на 9%, до 202,3 млрд руб.

Рынок спортивных услуг действительно чувствовал себя лучше большинства потребительских отраслей, однако внутри сегмента показатели могли отличаться в несколько раз, говорит управляющий партнер Fitness Data Максим Боровиков. По его данным, рынок падела (аналог тенниса) в этом году вырос более чем вдвое, фитнес-студии показали прирост на уровне 26–27%. Аналитики Yclients подтверждают, что самыми быстрорастущими направлениями в спорте стали теннис и сквош с ростом выручки более чем в два раза, студии растяжки и стретчинга, где показатель вырос на 62,9%, и школы танцев (56,9%). В Fitness Data ожидают, что по итогам текущего года рынок фитнес-услуг в целом вырастет на 21% год к году, до 318 млрд руб.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева считает, что рост популярности спортивных занятий у россиян обусловлен модой на спорт и здоровый образ жизни. Кроме того, продолжает она, стало потребительски активно поколение зумеров, паттерны которых включают заботу о собственном здоровье. Драйвером роста также стала рекуррентная модель, когда клиент может платить за посещение фитнес-клуба ежемесячно по подписке, добавляет госпожа Киселева. Это обеспечивает более низкий порог входа в размере 1,7–2,5 тыс. руб. против 45–60 тыс. руб. за годовой абонемент, уточняет эксперт.

По оценкам Eqiva, рынок платных медицинских услуг в целом вырос на 13,4% в текущих ценах, но в сопоставимых — лишь на 3,1% из-за высокого уровня инфляции в отрасли. Рост выручки компаний медицинской направленности обусловлен ростом доли стареющего населения и увеличением средней продолжительности жизни, говорит партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Елена Варламова.

В медицине, по подсчетам Yclients, выручка росла быстрее всего в медицинской косметологии (на 26,4%), стоматологии (на 22%) и психотерапии (на 19,9%).

Спрос смещается в сторону профилактики, диагностики и сервисной медицины, считает руководитель практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов.

Услугами косметологов все чаще пользуются не только женщины, но и мужчины, а также молодые люди до 30 лет, добавляет Елена Варламова. Однако стоит учитывать, что значительная часть платежей в этих сегментах проходит «мимо кассы», то есть переводами по СБП и наличными напрямую врачу, уточняет гендиректор Eqiva Дарья Шубина.

Максим Боровиков ожидает, что в 2026 году темпы прироста рынка фитнес-услуг будут не выше, чем в 2024–2025 годах. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина считает, что дальнейшее увеличение издержек и усиление конкуренции приведут к перераспределению рынка и уходу части менее устойчивых игроков. В медицине реальный рост спроса ожидается на уровне 1,3% при условии замедления общей инфляции и за счет отложенного спроса, говорит Дарья Шубина. Медицина как сфера с низкой эластичностью спроса сохраняет устойчивую модель потребления, даже когда потребительская активность в других категориях снижается, резюмирует она.

Дарья Андрианова