Автомобилям с ДВС не дали заглохнуть

Автомобилям с бензиновыми двигателями разрешили остаться на европейских дорогах, но это понравилось не всем участникам рынка. Еврокомиссия опубликовала скорректированный план по снижению вредных выбросов автопарка. К 2035 году предполагалось, что объединение полностью перейдет на электрокары, автопроизводителям предписывалось обеспечить полное отсутствие выхлопов. Теперь же в стратегии указано, что объемы вредных выбросов должны снизиться на 90% по сравнению с уровнем 2021 года. Оставшиеся 10% предлагается компенсировать за счет синтетического топлива. При этом новой даты по окончательному запрету машин на горючем нет.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Некоторые компании уже выступили против смягчения экоповестки. В южнокорейском концерне Kia заявили, что компания проинвестировала разработку электролинейки для ЕС на миллиарды долларов, а теперь ее машины могут оказаться невостребованными. В развитие транспорта на альтернативных источниках энергии все равно придется вкладываться, в том числе и европейским брендам, уверен автоэксперт Олег Мосеев: «Всем стало очевидно, что сильной стороной как раз компаний в ЕС является производство автомобилей с ДВС. Здесь они все еще могут конкурировать с китайскими марками, в отличие от электрического транспорта, где они постепенно проигрывают. Поэтому крупнейшие европейские концерны начали бить в колокола: дайте нам возможность по-прежнему работать в том сегменте, куда вложены огромные инвестиции, и, соответственно, зарабатывать.

Развитие электротранспорта будет идти своим чередом, просто не насильственным толканием вперед, а органически. Кто хочет "электричку", тот ее покупает, а кто хочет авто с ДВС, приобретает его. Именно об этом заявления и Mercedes-Benz, и Volkswagen, и других европейских производителей: не надо резать по живому. Если мы говорим про Западную Европу, то органический переход на электромобили все равно займет лет 10-15, не меньше. А если мы говорим про Восточную и Юго-Восточную Европу, то там и 30 лет может не хватить. Если же речь вообще про весь мир, то какой электротранспорт в Африке? О чем говорить в ближайшие 50 лет?»

О негативных последствиях полного отказа от ДВС ранее заявляли Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, BMW и другие производители. Несмотря на то, что все бренды наладили выпуск электрокаров, их экспортный потенциал ниже, чем у бензиновых и дизельных моторов. В России даже с учетом санкционных ограничений автомобили, например, немецкой тройки по-прежнему пользуются спросом. В ноябре 2025-го продажи выросли на 160% из-за изменения формулы расчета утильсбора. А всего за 11 месяцев на учет встало почти 26 тыс. Audi, Mercedes-Benz и BMW, что на 29% больше, чем в январе-ноябре 2024-го. И среди этих машин единицы работают на электротяге, уверен автор проекта AvtoRevizorro Кирилл Чернов: «Запроса на "электрички" однозначно нет. Единственное, чем вы можете завлечь покупателя электромобиля в Европе, — это субсидии и скидки. В России — это цена, то есть она должна капитально отличаться, при этом вы получаете неплохие оснащение и динамику. Это абсолютно неликвидные машины, продать электрокар с пробегом практически невозможно. Желающих его купить нет. Такие модели "висят" годами. Если будет точно такое же авто с двигателем внутреннего сгорания, даже намного дороже, его с удовольствием заберут. И, конечно, V-образные "восьмерки" человечество не перестало любить. Даже в 2025 году, несмотря на экологическую повестку, естественно, люди хотят V8. Просто это очень дорогие машины, но те, кто может себе их позволить, от них не отказываются.

Те двигатели, которые автопроизводители выпускали пять лет назад, и те, что есть сейчас, это фактически два разных поколения. В плане своих возможностей, в плане своего развития ДВС все еще спокойно конкурирует с любыми альтернативными источниками. Это очень классные, надежные и экономичные машины, которые на круг все равно дешевле содержать. В Европе вся мода на "электрички" объяснялась двумя факторами: первое — невероятнейшими субсидиями, когда 2/3 машины тебе оплачивало государство, а второе — это то, что законодательно запретили въезжать в центр городов автомобилям с ДВС».

План Еврокомиссии предполагает сохранить масштабные инвестиции в производство и продажу электрокаров, уделяя особое внимание компактным моделям. Решение еще предстоит одобрить парламенту Евросоюза в 2026 году.

