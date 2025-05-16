Чиновник ограничил конкуренцию

МВД России подтвердило уголовное преследование заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко. Чиновника, обвиняемого в тяжких преступлениях, арестовали накануне. По данным следствия, господин Луговенко, ограничив конкуренцию, помог коммерсантам заработать 700 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Луговенко

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Владимир Луговенко

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что заместителю директора одного из департаментов Минтранса России предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и организации ограничения конкуренции. Уголовное дело в отношении Владимира Луговенко возбуждено следственным департаментом МВД России по материалам ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ.

По версии следствия, чиновник в 2019–2021 годах вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов с целью заключения картельного соглашения, запрещенного антимонопольным законодательством.

Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, проводимых в электронной форме, на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По данным МВД, это позволило бизнесменам извлечь доход в размере более 700 млн руб.

Превышение должностным лицом своих служебных полномочий повлекло тяжкие последствия, которые выразились в ограничении конкуренции и извлечении соучастниками дохода в особо крупном размере, подрыве авторитета федерального органа исполнительной власти в лице Минтранса, а также нарушении антимонопольного законодательства и Конституции РФ, запрещающих ведение экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Чиновнику предъявлены обвинения, а Мещанский райсуд по ходатайству следствия арестовал его на два месяца, отклонив просьбу адвокатов об избрании меры пресечения, не связанной с ограничением свободы.

Николай Сергеев