Лукашенко отказался вести переговоры с уехавшей из Белоруссии оппозицией

Белоруссия и США договорились, что Минск не будет вести переговоры с оппозиционерами, уехавшими за границу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Половина тех, кто сбежал, это наши агенты. Там сотни наших агентов»,— сказал господин Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания (трансляцию вела пресс-служба администрации белорусского президента).

По словам Александра Лукашенко, находящиеся в Литве и Польше оппозиционеры представили план перевода экономики Белоруссии под внешнее управление. Он предполагает подключение белорусской экономики к европейской энергетической системе, утверждает президент.