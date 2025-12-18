Лукашенко отказался вести переговоры с уехавшей из Белоруссии оппозицией
Белоруссия и США договорились, что Минск не будет вести переговоры с оппозиционерами, уехавшими за границу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Половина тех, кто сбежал, это наши агенты. Там сотни наших агентов»,— сказал господин Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания (трансляцию вела пресс-служба администрации белорусского президента).
По словам Александра Лукашенко, находящиеся в Литве и Польше оппозиционеры представили план перевода экономики Белоруссии под внешнее управление. Он предполагает подключение белорусской экономики к европейской энергетической системе, утверждает президент.