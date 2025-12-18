Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции «сдать суверенитет» страны

Находящиеся за границей белорусские оппозиционеры предлагают сдать суверенитет страны и перевести ее под внешнее управление. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обнародованный план оппозиции по «возрождению белорусской экономики».

«По сути, это сдача суверенитета Белоруссии и развал ее экономики под внешним управлением. Ничего за много лет не изменилось. Все та же драка за некие кресла, должности, финансовые подачки»,— сказал Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания (цитата по БелТА).

План «возрождения белорусской экономики», состоящий из четырех пунктов, презентовали в Литве и Польше, сказал президент. Первый пункт предполагает подключение к европейской энергетической системе, второй — широкую приватизацию и распродажу государственной собственности, сообщил Александр Лукашенко. Третий и четвертый пункты предполагают обеспечение финансовой независимости за счет кредитов международных организаций и цифровизацию.