Объем ипотечных кредитов в Курской области достиг 17,9 млрд руб.

Жители Курской области за девять месяцев 2025 года получили в банках более 4,3 тыс. ипотечных кредитов. Общий объем выданных средств составил 17,9 млрд руб., при этом пик выдач пришелся на третий квартал, сообщило региональное отделение Центробанка.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С июля по сентябрь было заключено наибольшее количество договоров: на 2,5 млрд руб. в июле, на 2,7 млрд руб. в августе и почти на 3 млрд руб. в сентябре. Средний размер кредита в начале осени достиг 4,3 млн руб., а средний срок — 25,7 года.

Отмечается, что с июля 2025 года получить кредит с высокой долговой нагрузкой или низким первоначальным взносом стало сложнее из-за введенных регулятором ограничений для банков. Для наиболее рискованных ипотечных кредитов установлены лимиты.

«Задача регулятора — не допустить негативных социальных последствий, уберечь людей от избыточной долговой нагрузки. Ипотечные лимиты как раз являются действенным инструментом, который позволяет ограничивать рискованные выдачи без давления на капитал банков»,— отмечает управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников.

За девять месяцев 2025 года жители Белгородской области оформили 5,4 тыс. ипотечных договоров на сумму свыше 22 млрд руб. Основная часть кредитных средств была направлена на приобретение квартир в новостройках.

Ульяна Ларионова