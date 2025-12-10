Белгородцы взяли ипотеку на 22 млрд за девять месяцев 2025 года
За девять месяцев 2025 года жители Белгородской области оформили 5,4 тыс. ипотечных договоров на сумму свыше 22 млрд руб. Основная часть кредитных средств была направлена на приобретение квартир в новостройках. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В частности, в январе–сентябре 2025-го объем инвестиций в новостройки области достиг 2,7 млрд руб. (2,4 тыс. объектов), а в сегменте вторичного жилья — 9,6 млрд руб. (3 тыс. объектов). Средний размер ипотечного кредита в этом году составил 4 млн руб., что превысило показатель прошлого года, равный 3,6 млн руб.
На прошлой неделе сообщалось, что за год количество ипотечных кредитов, выданных в Белгородской области в октябре, выросло на 21% и составило 1,1 тыс. сделок. Средний размер ипотеки в регионе достиг 4,3 млн руб., увеличившись на 8%.
