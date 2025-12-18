Компанию из Уфы исключили из госзакупок на два года за срыв ремонта в Тамбове

Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесло ООО «МД-арт групп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года. Причиной стало нарушение условий контракта на капитальный ремонт социального центра «Жемчужина леса» и невыполнение работ после получения аванса в 18 млн руб., сообщило ведомство.

В октябре 2024 года компания из Республики Башкортостан заключила контракт с ТОГБУ «Центр социальной помощи “Жемчужина леса”» на капремонт инфраструктуры за 63 млн руб. с обязательством завершить работы до 25 декабря 2024 года. Заказчик выплатил аванс в размере 18 млн руб. Однако на 1 декабря текущего года готовность объекта составила 83–87%, предписания строительного контроля не были исполнены, а с сентября по ноябрь 2025 года работы практически прекратились.

В связи с этим заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта и обратился в антимонопольную службу. «МД-арт групп» не представило доказательств невозможности завершить работы. В октябре компания уже попала в реестр недобросовестных поставщиков за срыв ремонта детского сада «Солнышко» в Рассказове.

По данным Rusprofile, ООО «МД-арт групп» зарегистрировано в 2019 году в Уфе. Компания работает в сфере строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 33,7 млн руб. Директор — Владислав Мешков. Единственным учредителем является Марина Мешкова. В 2022 году выручка составила 45,5 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. Более актуальных финпоказателей не приводится.

Сегодня стало известно, что 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу УФАС по Воронежской области и не изменил решение первой инстанции, признавшей недействительным включение в реестр недобросовестных поставщиков крупного местного строительного подрядчика АО «Коттедж-индустрия».

Ульяна Ларионова