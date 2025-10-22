Тамбовское УФАС наказало подрядчика за нарушения при строительстве детсада

Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) включило ООО «МД-арт групп» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Основанием стало неисполнение обязательств по муниципальному контракту на капитальный ремонт детского сада «Солнышко» в городе Рассказово. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Так, подрядчик должен был завершить ремонт до 12 ноября 2025 года. Однако, по информации тамбовского УФАС, из предусмотренных договором работ подрядчик выполнил лишь демонтажные операции. С августа 2025 года строительные работы на объекте полностью прекратились. Нарушение сроков выполнения этапов контракта, в частности по устройству кровли, привело к залитию помещений детского сада. В итоге подрядчик попал в РНП, что исключает работу по госконтрактам на два года.

Согласно данным госзакупок, стоимость работ составляла 60 млн руб., однако по итогам торгов ООО «МД-арт групп» согласилось их выполнить за 48,7 млн руб. Договор был расторгнут 10 октября на основании решения заказчика об одностороннем отказе от его исполнения.

По данным Rusprofile, ООО «МД-Арт Групп» зарегистрировано в 2019 году в Уфе. Компания работает в сфере строительно-монтажных работ. Уставный капитал — 33,7 млн руб. Директор — Владислав Мешков. Единственным учредителем является Марина Мешкова. В 2022 году выручка ООО составила 45,5 млн руб., снизившись на 30% по сравнению с 2021 годом. При этом чистая прибыль выросла с 402 тыс. до 1,6 млн руб. Более актуальных финпоказателей не приводится.

Ранее министерство строительства Белгородской области объявило третий по счету аукцион на строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Улитка поселка Дубовое Белгородского района. Начальная цена контракта составляет 292,2 млн руб. В феврале 2024 года подряд был заключен с дагестанским ООО «Компоно» Надира Маммаева. Он также занизил сумму оказываемых услуг — до 381,7 млн руб. при стартовой цене 454,4 млн руб. Однако в сентябре этого года заказчик расторг контракт: работы были выполнены на 142,4 млн руб., при том, что подрядчику перечислено 211,8 млн руб.

Анна Швечикова