Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Динамо» в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» отличились: Степан Хрипунов (19:51), Кертис Волк (32:58) и Анатолий Голышев (65:00). У гостей шайбы забросили Вадим Мороз (33:21) и Илья Усов (55:08).

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 49 очков. «Автомобилист» с 41 баллом располагается на четвертом месте на Востоке.

Следующий матч «Шоферы» проведут дома против «Адмирала» 21 декабря.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин и главный тренер «Металлурга» Андрей Разин возглавят команду KHL Ural Stars на Фонбет матче звезд в Екатеринбурге.