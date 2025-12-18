Приставам скорректировали процент

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым исполнительский сбор (комиссия за взыскание долгов) судебных приставов увеличивается с 7% до 12%. В правительстве РФ сочли увеличение сбора «эффективным инструментом» воздействия на должников, а заодно и средством пополнения бюджета на дополнительные 50 млрд руб. в год. Почти четверть голосовавших депутатов выступили против поправок. Парламентарии отметили, что достаточно весомых аргументов для принятия закона власти так и не представили.

Поправки к федеральному закону «Об исполнительном производстве» правительство внесло в Госдуму в октябре 2025 года. В ст. 112 этого закона говорится об исполнительском сборе — комиссии, которую пристав может взыскать с должника, если тот в пятидневный срок после возбуждения производства не оплатил долг. Сейчас размер сбора ограничен 7% с суммы долга или взыскиваемого имущества, но не менее 1 тыс. руб. для гражданина или ИП и 10 тыс. руб.— для организации. В Белом доме предложили увеличить как саму комиссию, до 12%, так и минимальную сумму сбора, доведя ее до 2 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно. Поправки могут принести бюджету до 50 млрд руб. в год и станут «эффективным инструментом воздействия на должника», посчитали в правительстве.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2024 году в федеральный бюджет было перечислено 45,3 млрд руб. исполнительского сбора, а за десять месяцев 2025 года — 41,3 млрд руб. По данным Минюста, за последние пять лет из 400 млн исполнительных производств 290 млн — не были исполнены в срок. Их доля выросла с 77% в 2020 году до 85% в 2024-м.

Поправки вызвали бурное обсуждение в Госдуме еще на этапе первого чтения в ноябре 2025 года. Часть депутатов не поняли, как быть с должниками, у которых нет средств для оплаты долга (см. “Ъ” от 20 ноября). На это представители Минюста, представлявшие поправки, поясняли, что в трудной жизненной ситуации должники могут пойти в суд для уменьшения или списания как исполнительского сбора, так и всего долга. Опрошенные “Ъ” юристы указывали, что основная часть задолженностей приставам связана с алиментами, кредитами и микрокредитами и новый сбор не будет мотивировать их уплачивать.Еще одной новацией проекта выступила схема уплаты сбора, который правительство решило взыскивать вместе с основной суммой долга (сейчас для этого нужно возбудить отдельное исполнительное производство).

Исключение предлагалось сделать для неплательщиков алиментов, производств о возмещении вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и дел о компенсации морального ущерба. С этих категорий должников сбор должен взыскиваться отдельно, «по-старому», но по новым ставкам в размере 12% от суммы долга.

Ко второму чтению законопроекта схему было предложено скорректировать, взыскивая исполнительский сбор в размере 11% до полного погашения долга и еще 1% — после.

В ходе рассмотрения поправок во втором и третьем чтениях 18 декабря депутат Андрей Кузнецов (СР) сказал, что его фракция голосует против законопроекта. Он сослался на то, что правительство объясняет необходимость повышения сбора в том числе растущей инфляцией, тогда как на деле он взимается «в процентах от изымаемой суммы». «Эти доводы нам кажутся несостоятельными»,— сказал господин Кузнецов, назвав подобную нагрузку в виде повышенного сбора «избыточной для должников». «Законопроект носит абсолютно фискальный характер. Никаких логичных, объективных оснований для повышения исполнительского сбора нет»,— заявил и Алексей Куринный (КПРФ), сочтя, что поправки «ударят по карманам небогатых граждан». Закон тем не менее был принят: в третьем чтении 299 депутатов проголосовали за и 73 — против.

Александр Воронов