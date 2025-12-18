Песков: Путин выслушал доклады военачальников по положению дел на фронте

Президент России Владимир Путин выслушал доклады военачальников о положении дел на фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Как я узнал наутро, он еще после этого принимал доклады наших военачальников по положению дел на фронтах, что он получает каждый день, делает каждый день»,— сказал Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Вчера Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. На нем президент в том числе сообщил, что Россия приветствует прогресс, который наметился в диалоге с нынешней администрацией Белого дома. Он также заявил, что РФ предпочла бы устранить первопричины конфликта на Украине с помощью дипломатии, но в случае отказа освободит свои исторические земли военным путем.