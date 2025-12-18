Степанова и Букин лидируют после исполнения ритм-танца на чемпионате России

Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место после ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Александра Степанова и Иван Букин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Степанова и Иван Букин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За свое выступление действующие чемпионы страны получили 87,45 балла. Вторыми стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, набравшие 84,82 балла. Третьими идут Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,22).

Александра Степанова и Иван Букин четырежды становились чемпионами России. Также фигуристы являются обладателями трех бронзовых и двух серебряных медалей чемпионата Европы.

Произвольный танец дуэты представят в субботу. Чемпионат России завершится 21 декабря.

Таисия Орлова