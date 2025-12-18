Минцифры обновило «белый список» интернет-ресурсов, которые работают при ограничениях мобильного интернета. В него в том числе вошли сайты МВД, МЧС, Мосбиржи, сети ресторанов «Вкусно и точка» и некоторых телеканалов.

В «белый список» на новом этапе также вошли интернет-ресурсы:

информационный ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»;

сайт Совета Федерации ;

Движение первых;

авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»;

интернет-ресурс «Объясняем РФ»;

«Россети»;

«Росатом Сеть зарядных станций»;

оператор связи «Мотив»;

портал для вакансий и поиска работы HeadHunter ;

сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв»;

сайт транспортной компании «Деловые линии»;

СМИ: приложение с радиостанциями «Радиоплеер», «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ», «Мир»;

онлайн-кинотеатр «Иви»;

супермаркеты: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович»;

В Минцифры сообщали, что «белый список» формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, которые отвечают за обеспечение безопасности.

В предыдущий раз министерство обновило «белый список» 5 декабря. Тогда в перечень были добавлены 12 ресурсов, в том числе сайт Банка России, сервис покупки и продажи недвижимости «Домклик» и онлайн-кинотеатр «Окко». В список уже входят «ВКонтакте», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «Авито», сайты «РИА Новости», «Комсомольской правды», РБК, «Газета.ru», Lenta.ru, сайты органов власти, РЖД, «Почты России» и другие.