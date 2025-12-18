Боксер, который меня лупил
Энтони Джошуа пригрозил сопернику-ютуберу «лицензией на убийство»
В ночь на субботу, 20 декабря, на арене Kaseya Center в Майами знаменитый британский супертяжеловес Энтони Джошуа и американский ютубер Джейк Пол проведут бой, обреченный стать информационным хитом, несмотря на невысокую сугубо спортивную ценность. Событие покажет медиагигант Netflix, а на кону, возможно, стоит более $250 млн. Подогреть интерес Джошуа пытается жесткими, но укладывающимися в канон боксерского треш-тока комментариями: он чувствует себя обязанным «убить» неопытного оппонента, если представится такая возможность.
Энтони Джошуа (справа) станет для увлекшегося боксом сравнительно недавно ютубера Джейка Пола первым соперником, чьи возможности не вызывают сомнений
Фото: Lynne Sladky / AP
Предстоящий бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом медиаресурсы чаще всего характеризуют словом mismatch, то есть обращают внимание на неравенство соперников. Проявляется оно во всем.
Джошуа — фигура для бокса куда большего масштаба. Не так давно он был королем супертяжелой категории, обладателем четырех чемпионских поясов. И даром что все его успехи в прошлом, ведь успехи его соперника связаны в основном не со спортом, а с производством развлекательного контента. На YouTube у Джейка Пола более 20 млн подписчиков, в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — свыше 28 млн. При этом в бокс американец пришел чрезвычайно поздно, а побеждал он до этого момента лишь в крайне сомнительных боях: против представителей смешанных единоборств — 58-летнего Майка Тайсона и Хулио Сесара Чавеса-младшего, экс-чемпиона мира, в последние годы чаще фигурирующего в криминальных сводках, чем в спортивных новостях.
Джошуа больше и в буквальном смысле. При росте 198 см и размахе рук 208 см он весит свыше 110 кг. Рост Пола составляет 185 см, его размах рук — 193 см, вес — чуть больше 100 кг.
Промоутер Джошуа Эдди Хирн и не скрывает, что грядущий бой для его подопечного «разминочный».
Он должен помочь британцу реанимировать карьеру, наиболее свежий отрезок которой состоит из чувствительных поражений. В начале десятилетия он уступил украинцу Александру Усику титулы Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации (IBF), а затем проиграл матч-реванш. Состоявшийся чуть больше года назад бой за пояс IBF c Даниэлем Дюбуа обернулся для него катастрофой — нокаутом в пятом раунде, до которого он успел трижды побывать в нокдауне.
Между тем в профессиональном сообществе бытует мнение, что репутация Джошуа от такого выбора оппонента уже пострадала, а минимизирует ущерб только быстрая победа нокаутом. Тем не менее, как и прошлым боксерским фрик-шоу с участием Джейка Пола, этому обеспечены внимание со стороны медиа и финансовая подпитка. Событие в прямом эфире покажет стриминговый гигант Netflix. А размер его суммарного призового фонда — на уровне боев эпохальных, вроде тех, в которых Александр Усик дрался с Тайсоном Фьюри за звание величайшего супертяжеловеса поколения. По информации Daily Mail, он составит $184 млн, а сам Джейк Пол заявил о $267 млн. Эти цифры выглядят реалистичными: приличные гонорары блогер и его соперники получали и за прошлые выходы на ринг. Так, призовой фонд боя Пола против страдающего от болячек Майка Тайсона составил $80 млн.
Поднять еще более высокую волну хайпа Энтони Джошуа пытается довольно стандартными для любого бойца заявлениями. Он пригрозил угробить неопытного противника.
«Если у меня будет возможность тебя убить, я тебя убью!» — обратился он к Джейку Полу, напомнив, что у боксеров, как у известного героя британского шпионского эпоса, есть «лицензия на убийство».
Джейк Пол, в свою очередь, отметил, что оценивает свои шансы победить — а значит, занять прочные позиции в увлекшем его виде — высоко. По мнению американца, дерется он лучше и вообще на месте тренера «неповоротливого» Джошуа «сначала послал бы того на уроки танцев». «Один из нас отправится спать! Это будет величайшая сенсация в истории спорта! Британский Голиаф будет усыплен под светом софитов Майами»,— полагает Пол.