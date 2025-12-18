Боксер, который меня лупил

В ночь на субботу, 20 декабря, на арене Kaseya Center в Майами знаменитый британский супертяжеловес Энтони Джошуа и американский ютубер Джейк Пол проведут бой, обреченный стать информационным хитом, несмотря на невысокую сугубо спортивную ценность. Событие покажет медиагигант Netflix, а на кону, возможно, стоит более $250 млн. Подогреть интерес Джошуа пытается жесткими, но укладывающимися в канон боксерского треш-тока комментариями: он чувствует себя обязанным «убить» неопытного оппонента, если представится такая возможность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Джошуа (справа) станет для увлекшегося боксом сравнительно недавно ютубера Джейка Пола первым соперником, чьи возможности не вызывают сомнений

Фото: Lynne Sladky / AP Энтони Джошуа (справа) станет для увлекшегося боксом сравнительно недавно ютубера Джейка Пола первым соперником, чьи возможности не вызывают сомнений

Фото: Lynne Sladky / AP

Предстоящий бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом медиаресурсы чаще всего характеризуют словом mismatch, то есть обращают внимание на неравенство соперников. Проявляется оно во всем.

Джошуа — фигура для бокса куда большего масштаба. Не так давно он был королем супертяжелой категории, обладателем четырех чемпионских поясов. И даром что все его успехи в прошлом, ведь успехи его соперника связаны в основном не со спортом, а с производством развлекательного контента. На YouTube у Джейка Пола более 20 млн подписчиков, в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — свыше 28 млн. При этом в бокс американец пришел чрезвычайно поздно, а побеждал он до этого момента лишь в крайне сомнительных боях: против представителей смешанных единоборств — 58-летнего Майка Тайсона и Хулио Сесара Чавеса-младшего, экс-чемпиона мира, в последние годы чаще фигурирующего в криминальных сводках, чем в спортивных новостях.

Джошуа больше и в буквальном смысле. При росте 198 см и размахе рук 208 см он весит свыше 110 кг. Рост Пола составляет 185 см, его размах рук — 193 см, вес — чуть больше 100 кг.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн и не скрывает, что грядущий бой для его подопечного «разминочный».

Он должен помочь британцу реанимировать карьеру, наиболее свежий отрезок которой состоит из чувствительных поражений. В начале десятилетия он уступил украинцу Александру Усику титулы Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской федерации (IBF), а затем проиграл матч-реванш. Состоявшийся чуть больше года назад бой за пояс IBF c Даниэлем Дюбуа обернулся для него катастрофой — нокаутом в пятом раунде, до которого он успел трижды побывать в нокдауне.

Между тем в профессиональном сообществе бытует мнение, что репутация Джошуа от такого выбора оппонента уже пострадала, а минимизирует ущерб только быстрая победа нокаутом. Тем не менее, как и прошлым боксерским фрик-шоу с участием Джейка Пола, этому обеспечены внимание со стороны медиа и финансовая подпитка. Событие в прямом эфире покажет стриминговый гигант Netflix. А размер его суммарного призового фонда — на уровне боев эпохальных, вроде тех, в которых Александр Усик дрался с Тайсоном Фьюри за звание величайшего супертяжеловеса поколения. По информации Daily Mail, он составит $184 млн, а сам Джейк Пол заявил о $267 млн. Эти цифры выглядят реалистичными: приличные гонорары блогер и его соперники получали и за прошлые выходы на ринг. Так, призовой фонд боя Пола против страдающего от болячек Майка Тайсона составил $80 млн.

Поднять еще более высокую волну хайпа Энтони Джошуа пытается довольно стандартными для любого бойца заявлениями. Он пригрозил угробить неопытного противника.

«Если у меня будет возможность тебя убить, я тебя убью!» — обратился он к Джейку Полу, напомнив, что у боксеров, как у известного героя британского шпионского эпоса, есть «лицензия на убийство».

Джейк Пол, в свою очередь, отметил, что оценивает свои шансы победить — а значит, занять прочные позиции в увлекшем его виде — высоко. По мнению американца, дерется он лучше и вообще на месте тренера «неповоротливого» Джошуа «сначала послал бы того на уроки танцев». «Один из нас отправится спать! Это будет величайшая сенсация в истории спорта! Британский Голиаф будет усыплен под светом софитов Майами»,— полагает Пол.

Роман Левищев