«Металлург» и FONBET создали джерси к юбилею клуба

Магнитогорский «Металлург» и букмекерская компания FONBET представили ретро-комплект, посвященный 70-летию хоккейного клуба. 29 декабря в этих джерси команда проведет матч регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с одним из самых принципиальных соперников — челябинским «Трактором».

Созданный специально к юбилею комплект отсылает к 1962 году — именно тогда хоккеисты «Металлурга» впервые вышли на лед стадиона «Малютка», на котором команда играла до 1990 года. «Каждая деталь формы отсылает к богатой истории ''Металлурга''. Полосы, номера, буквы и логотипы спонсоров сделаны из фетра»,— сообщила пресс-служба клуба. Также отмечается, что шильд КХЛ выполнен «по особой технологии» — он стал кожаным. В «Металлурге» подчеркнули, что «в сочетании с кремовым оттенком такие детали добавляют дух эпохи».

Ретро-форму презентовали легенды клуба разных лет, они приняли участие в фотосессии, которая прошла на территории Магнитогорского металлургического комбината. На базе этого предприятия в 1955 году и была создана команда. Одним из участников съемки стал бывший нападающий «Металлурга» Виктор Сухов, за карьеру в клубе он забросил 355 шайб. Также на общем фото можно заметить нынешнего тренера «Металлурга» Андрея Разина. В позапрошлом сезоне КХЛ специалист привел команду к третьему Кубку Гагарина. А в качестве игрока он выиграл с клубом чемпионат страны и Евролигу, а также стал обладателем Кубка России и Суперкубка Европы. В фотосессии поучаствовал олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина, лучший снайпер в истории КХЛ Сергей Мозякин. Недавно он был введен в Зал славы отечественного хоккея. Кроме того, джерси представили действующие хоккеисты «Металлурга» — олимпийский чемпион, защитник Егор Яковлев и вратарь Илья Набоков, признанный самым ценным игроком play-off КХЛ в сезоне-2023/24.

«Металлург» является одним из самых титулованных российских хоккейных клубов. Настоящий расцвет команда пережила в середине 1990-х годов. Успехи клуба во многом связаны с именем Валерия Белоусова, который возглавил «Металлург» в 1996 году. За шесть лет его руководства магнитогорцы дважды стали победителями Евролиги и чемпионата страны, а также завоевали Суперкубок Европы и Кубок России.

Выигрывать титулы «Металлург» продолжил и в эпоху КХЛ. Клуб выходил в play-off 17 раз, то есть в каждом сезоне с момента основания лиги в 2008 году. Трижды команда добиралась до главного трофея — Кубка Гагарина (2014, 2016, 2024). Еще два раза магнитогорцы играли в финале play-off (2015, 2017).

В текущем сезоне «Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. По итогам 35 матчей клуб набрал 55 очков.

Арнольд Кабанов