Герасимов рассказал об участии военных КНДР в боях в Курской области

Военнослужащие КНДР продемонстрировали высокий уровень подготовки и отвагу в ходе участия в операциях на территории Курской области, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.

«Отдельно отмечу участие в этой операции военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики. Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили стойкость, мужество и героизм»,— сказал начальник Генштаба.

Кроме того, военнослужащие КНДР были задействованы в работах по разминированию территории Курской области. Господин Герасимов подчеркнул, что северокорейские специалисты успешно справились с поставленными задачами. Дополнительная информация о количестве задействованных военнослужащих и сроках проведения операций не приводилась.

13 декабря власти Курской области сообщили о завершении работы саперов КНДР, участвовавших в разминировании взятых территорий. По их данным, саперы КНДР очистили более 42 тыс. гектаров и уничтожили свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов совместно с ВС РФ, МЧС и Росгвардией.

