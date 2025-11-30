В Севастополе при падении БПЛА пострадала 15-летняя девочка

15-летняя девочка ранена в Севастополе в результате падения осколков сбитого беспилотника. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, ее доставляют в больницу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фрагменты дрона упали в парке Победы, уточнил господин Развожаев. Он добавил, что находится на связи с главным врачом больницы.

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 21:18 мск. Через 40 минут она была отменена. По данным Минобороны, днем 30 ноября над Крымом был сбит один БПЛА. Еще четыре были уничтожены утром.