Суд в Екатеринбурге оштрафовал тюменского блогера за оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 38-летнего тюменского блогера Антона Несговорова (включен в перечень террористов и экстремистов), сообщил портал 72.ru. Он признан виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 72.ru Фото: 72.ru

Основанием для обвинения стали публикации, размещенные Несговоровым в Telegram-канале в 2022 и 2023 годах. Следствие установило, что в этих постах содержались материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Судебное разбирательство проходило в Екатеринбурге, при этом подсудимый участвовал в заседаниях дистанционно из Тюмени. Прокурор ходатайствовал о назначении блогеру максимального срока наказания (7 лет лишения свободы), в то время как адвокат Павел Руснаков просил суд ограничиться мерой наказания, не связанной с лишением свободы.

Блогер признал свою вину, заявив, что он патриот и любит Россию. В ходе судебного заседания Несговоров сообщил о сделанном пожертвовании в фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) и выразил готовность к дальнейшей финансовой помощи. Он попросил суд учесть смягчающие обстоятельства, в частности недавнее рождение ребенка и его роль единственного кормильца в семье. В итоге суд назначил Несговорову штраф в размере 310 тыс. руб. Кроме того, ему на три года запретили администрировать соцсети.

Антон Несговоров — автор YouTube- и TikTok-каналов «Тюмерика».

Полина Бабинцева