Международные резервы ЦБ РФ снизились до $741 млрд

Золотовалютные резервы России на 12 декабря составили $741 млрд, сообщил Центробанк. Это на $500 млн меньше, чем показатель 5 декабря.

За предыдущую неделю — с 28 ноября по 5 декабря — объем международных резервов вырос на $8,1 млрд. В целом за период с января по ноябрь этого года международные резервы Банка России выросли на 20,6% — до $735 млрд.

В состав международных резервов Центробанка и Правительства РФ входят активы в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и монетарное золото.

На начало ноября доля золота в структуре международных резервов России достигла 41,3% — это максимальный показатель с 1995 года. Причиной роста стал резкий рост цен на золото на мировом рынке. Причиной значительно увеличившейся стоимости стал резкий рост цен на золото на мировом рынке.