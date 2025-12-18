Суд закрыл слушание дела об отравлении салатом «Кухни на районе»

Люблинский районный суд Москвы закрыл для СМИ процесс по делу о массовом отравлении салатом лобио «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен»). Ходатайство подала одна из потерпевших из-за опасений разглашения медицинской тайны. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Против удовлетворения ходатайства выступила сторона обвиняемых. Адвокаты подсудимых попросили суд закрывать процесс только, когда будут озвучиваться медицинские данные потерпевших. Прокурор поддержала ходатайство, отметив, что пострадавшими проходит 350 человек.

Обвиняемыми проходят фактический руководитель «Савон-К» Владимир Шин и сотрудник компании Карим Норматов, а также глава «Локалкитчен» Антон Лозин и отвечавшая за качество продукции Елена Машкова. Их обвиняют в производстве и продаже небезопасной пищевой продукции, повлекшей смерть по неосторожности. Господину Шину также инкриминируют незаконную постановку иностранцев на учет.

По данным следствия, «Савон-К» в мае-июне 2024 года выпустил 822 кг фасоли, у которой были нарушены правила термообработки. Кроме того, продукцию готовили в антисанитарных условиях, из-за чего в вакуумной упаковке с фасолью развился ботулотоксин. «Локалкитчен» купила фасоль и приготовила из нее салат лобио, не проверив сырье на безопасность. В результате салатом отравились 352 человека, двое из которых погибли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смерть на районе».

Никита Черненко