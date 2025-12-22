Азия на разогреве

Экспорт угля из России в ноябре поддержало увеличение спроса в Китае и Южной Корее. Объем отгрузок остался на уровне октября, превысив прошлогодний уровень на 13%. Но в ближайшие месяцы на поставки может влиять рост внутреннего предложения угля в Китае и Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам ноября Россия экспортировала 17,5 млн тонн угля, что соответствует показателям сентября и октября, сказано в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Год к году отгрузки выросли на 13%. По итогам января—ноября экспорт российского угля увеличился на 4,2% год к году, до 187,4 млн тонн, следует из данных ЦЦИ.

Во второй половине ноября, указывают аналитики, экспорт начал снижаться из-за сокращения железнодорожных поставок в порты Дальнего Востока. Отгрузки по направлению снизились на 8% месяц к месяцу, до 8,6 млн тонн, в основном из-за сокращения поставок энергетического угля из Кузбасса, Хакасии и Бурятии. Экспорт через пограничные переходы упал до минимума с марта 2023 года — 1,2 млн тонн. Это на 14% меньше, чем в октябре, и на 30% меньше, чем годом ранее.

По данным ЦЦИ, поставки на основной экспортный рынок — в Китай — в ноябре выросли на 10% месяц к месяцу после октябрьской просадки, до 7,9 млн тонн. В прошлом месяце китайские потребители проявляли высокую активность в закупках и увеличили суммарный импорт на 6% к октябрю, до 44 млн тонн, отмечают в ЦЦИ. Экспорт российского угля в Южную Корею в ноябре вырос на 9% в месячном сравнении, до 1,9 млн тонн, что ниже летних пиков (см. “Ъ” от 1 сентября), но в 1,5 раза выше прошлогодних показателей. Рост поставок стал возможен за счет общего увеличения импорта угля в Южной Корее. Экспорт в Индию снизился на 22,22% к октябрю, до 2,1 млн тонн, превысив прошлогодний уровень на 40%. Поставки в Турцию выросли на 7,7% месяц к месяцу, до 1,4 млн тонн, что соответствует показателю ноября 2024 года.

По итогам 2025 года экспорт российского угля останется близким к уровню 2024 года (190–200 млн тонн), считает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев. Одним из сдерживающих факторов, по его словам, стало охлаждение спроса в Китае во второй половине 2025 года из-за роста собственной добычи и высоких складских запасов.

В первом квартале 2026 года ожидается более сильное давление на угольный рынок, говорит директор ЦЦИ Евгений Грачев. «Добыча в Китае в начале года обычно находится на высоком уровне до момента, пока компании не начнут превышать разрешенные объемы, то есть эффект накопления наступает к концу третьего-четвертого квартала. Также на спрос традиционно будет влиять период межсезонья»,— поясняет он. В этих условиях, считают в ЦЦИ, цены могут продолжить снижаться. С середины ноября индекс ЦЦИ на энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на 1 кг в портах Дальнего Востока снизился на 11%, до $81 за тонну (FOB).

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков ожидает стабилизации цен на энергетический уголь с возможностью умеренного роста к концу 2026 года. Перспектив роста стоимости коксующегося угля эксперт не видит в связи со слабым китайским спросом на фоне низкой активности в строительном секторе и ожидаемом сокращении производства стали. По словам господина Грачева, спрос на металлургический уголь может получить ограниченную поддержку до начала новогодних праздников, но она будет нивелироваться восстановлением экспорта из Монголии. Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору компании «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что рост поставок коксующегося угля вероятен по мере оживления глобального рынка черной металлургии и спроса, в том числе в Индии, где практически нет собственной добычи.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов прогнозирует, что объемы экспорта российского угля в ближайшие месяцы будут сопоставимы с уровнями октября—ноября. Но на рынке Китая и Индии наблюдается рост внутреннего предложения, отмечает он. По словам аналитика, небольшое снижение отгрузок также возможно в краткосрочной перспективе из-за сезонных ограничений логистики на дальневосточном направлении.

Полина Трифонова