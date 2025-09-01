В поставках появилось что-то свежее

По итогам июля Россия нарастила экспорт энергетического угля в Южную Корею до 2,7 млн тонн, заняв первое место среди поставщиков. Российский уголь хорошего качества и торгуется по приемлемой цене, а короткое морское плечо повышает рентабельность поставок. Но аналитики считают, что рост экспорта в страну будет краткосрочным.

По итогам июля 2025 года Россия нарастила поставки энергетического угля в Южную Корею на 50% к июню, до 2,7 млн тонн, максимального месячного показателя с конца 2022 года, говорится в обзоре NEFT Research. В результате РФ обогнала по объемам поставок в страну Индонезию и Австралию и стала главным экспортером.

Цены на российский уголь высокой калорийности с доставкой на рынок Южной Кореи колебались на уровне $91–94 за тонну с учетом стоимость страховки и фрахта (CIF). И котировки могут еще вырасти. Еще есть пространство для восстановления глобальных цен энергетического угля в порту Ньюкасл с текущих $110 за тонну до $120 за тонну к концу 2025 года — началу 2026 года, такая динамика также должна поддержать и российские экспортные цены в Корее, считают аналитики «Эйлер». По данным NEFT Research, в среднем цены на российский энергетический уголь в Азии в зависимости от порта находились к 24 августа в диапазоне $68,9–89,1 за тонну.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что у Сеула нет официального запрета на импорт российского угля, но государственным энергетическим компаниям рекомендовано его сокращать. Параллельно, добавляет он, страна ускоряет уход от угля в пользу атомной энергетики и ВИЭ. В то же время российский уголь хорошего качества и торгуется по приемлемой цене, что привлекает южнокорейских покупателей, отмечает господин Котов. Кроме того, по его словам, логистика удобна для российских поставщиков: короткое морское плечо из портов Дальнего Востока снижает фрахт по сравнению с другими альтернативами. И соответственно это повышает рентабельность поставок, добавляет эксперт.

Впрочем, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), ставки фрахта из дальневосточных портов по маршрутам в Китай и Южную Корею на неделе к 24 августа выросли на 6–10% к предыдущей неделе в зависимости от типоразмеров судов. Как отмечают в ЦЦИ, с точки зрения рынка спрос остается высоким, а цена в Южной Корее, как правило, значительно выше китайских. В Китае также наблюдается рост цен на высококалорийный уголь до около $90 за тонну с учетом стоимости фрахта (CFR), но это скорее вызвано влиянием погодных факторов, продолжают аналитики.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев говорит, что поставки российского угля в Южную Корею в июле выросли из-за аномально высокой температуры, что привело к увеличению потребления электроэнергии, и временных перебоев в экспорте австралийского угля. Однако данные факторы носят краткосрочный характер, полагает эксперт. По его словам, по статистике прошлых лет, с наступлением осеннего периода объемы поставок угля в Южную Корею, как правило, снижаются. «В связи с этим наиболее вероятным сценарием представляется сокращение закупок российского угля начиная с сентября до уровня порядка 1–1,5 млн тонн в месяц»,— прогнозирует Нариман Тайкетаев. Кроме того, корейский рынок высококонкурентный, предупреждает он. По словам аналитика, наиболее значимыми конкурентами на данном направлении выступают Австралия, Индонезия, Канада и Колумбия, что формирует достаточно высокую насыщенность рынка и требует от российских экспортеров сохранения ценовой гибкости.

Пока рано говорить об устойчивости тренда, согласны аналитики «Эйлер». Как видно из статистики BigMint, в первом полугодии импорт российского энергетического угля в Южную Корею был на минимальных уровнях за прошлые восемь лет. При текущих ценах и курсе, добавляют в «Эйлер», российские небольшие добытчики энергетического угля без своих логистических мощностей работают «в плюс» на Дальнем Востоке, зарабатывая порядка $8 c тонны, в основном благодаря значительному снижению стоимости логистики.

