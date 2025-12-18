Суд не стал арестовывать угрожавшую учителю жительницу Ярославля

Ярославский областной суд оставил постановление районного суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Лилит Мстоян, обвиняемой в хулиганстве и угрозах учителю школы, без изменений. Об этом сообщили в облсуде.

5 декабря Кировский районный суд отказал следователю в заключении под стражу Мстоян, избрав в отношении нее запрет определенных действий, что впоследствии вызвало несогласие общественности. На обжаловании судебного решения настаивал и председатель СК России Александр Бастрыкин.

Апелляционную жалобу подала потерпевшая по уголовному делу — учительница, которой, по версии следствия, Мстоян угрожала убийством из-за плохих оценок дочери. В ходе рассмотрения областной суд отметил, что обвиняемая ранее не была судима, имеет малолетнего ребенка и является попечителем сына-инвалида. Детей она воспитывает и содержит в отсутствие других родителей и близких родственников.

«К женщине, имеющей малолетнего ребенка, единственному родителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида может быть применено заключение под стражу в качестве меры пресечения в случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»,— пояснили в областном суде. Мстоян обвиняется в преступлении средней тяжести.

В облсуде также пояснили, что суду не представлены исключительные обстоятельства, которые позволили бы принять решение об аресте Мстоян, при этом женщина не может быть заключена под домашний арест из-за постоянного ухода за детьми и их содержания. В силу этого жалоба учительницы осталась без удовлетворения.