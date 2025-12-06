Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава СК требует обжаловать освобождение угрожавшей учителю жительницы Ярославля

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос об обжаловании судебного решения об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий для жительницы Ярославля Лилит Мстоян, обвиняемой в хулиганстве и угрозах учителю школы. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Фото: Ярославский областной суд

Мстоян обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 5 декабря Кировский районный суд Ярославля отказал следователю в заключении под стражу Мстоян, избрав в отношении нее запрет определенных действий. Обвиняемой запрещено посещать жилой квартал, ограниченный улицами Городской Вал, Большой Октябрьской, Лисицина, Салтыкова-Щедрина, и общаться с участниками уголовного дела.

«В настоящее время общественность выражает несогласие с избранной ей судом мерой пресечения. Несмотря на то, что фигурантка ранее неоднократно нарушала общественный порядок, судом в избрании меры пресечения, связанной с изоляцией ее от общества, отказано»,— указали в информационном центре.

В сообщении центра поясняется, что в этом году фигурантка дела не только угрожала учительнице своей дочери из-за низкой оценки, но и совершала иные противоправные действия.

«В сети Интернет продолжает обсуждаться информация о совершении женщиной противоправных действий в отношении жителей Ярославля. Женщина регулярно провоцирует конфликты с гражданами, оскорбляет их и применяет физическую силу. В мае 2025 года она избила конкурентку по бизнесу. Также нарушительница систематически совершает действия, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни»,— сообщили в центре.

Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу Лилит Мстоян. Он затребовал у руководителя ярославского управления СК России Александра Бессмельцева доклад о результатах расследования дела и поручил обжаловать отказ в заключении под стражу.

Алла Чижова

