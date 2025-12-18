Минздрав Кубани сообщил о 10 зарегистрированных случаях анорексии в Краснодаре

Региональное министерство здравоохранения сообщило «Ъ-Кубань» о регистрации в Краснодаре 10 пациентов с анорексией и двух человек с булимией в 2025 году. Ведомство отметило, что статистика заболеваемости расстройствами пищевого поведения (РПП) в целом по Краснодарскому краю не ведется.

Врач-психиатр, психотерапевт клиники высоких медицинских технологий WMT Дмитрий Котенко считает реальную картину по РПП в крае серьезнее официальных цифр. «Обращений больше, но часто пациенты приходят с жалобами на тревогу или депрессию, не осознавая, что корень проблем в расстройстве пищевого поведения»,— говорит врач.

Низкие официальные показатели связаны не столько с реальной распространенностью, сколько с особенностями диагностики и тем, что значительная часть пациентов не обращается за медицинской помощью. Врач-эндокринолог ЧУЗ КБ «РЖД-медицина» Анна Золотарева отмечает, что число пациентов с симптомами анорексии, булимии и компульсивного переедания в последние годы демонстрирует тенденцию к росту, что соответствует общемировым данным.

Подробнее — в материале «Худо тело».

Наталья Решетняк